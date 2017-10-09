Землю ожидает новая волна магнитных бурь – ученые
2017-10-09 07:31
Землю ожидает новая волна магнитных бурь – ученые
Ученые исследовательского центра изучения солнечной активности заявили, что Землю ожидает новая волна магнитных бурь в конце октября текущего года.
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По словам экспертов, состоится сразу две волны природного явления, передает Rus.Media. По словам специалистов, первая магнитная буря состоится 22 октября, и ее сила оценивается как явление средней мощности.
В отличие от предшественницы, 24 октября произойдет более серьезная природная событие высокой мощности, от чего могут пострадать метеозависимі жители планеты. В первую очередь, ученые сообщили о пик обострений хронических заболеваний, а также скачках давления и пульса.
Исследователи объясняют, что такие явления происходит по причине того, что Солнце находится в разных циклах активности, а изменения способствуют возникновению вспышек на Светиле и последующим магнитным бурям, что и происходит на планете. По мнению экспертов, от таких приключений пострадают и обычные граждане, которым необходимо быть предельно внимательными на дороге и при выполнении серьезных обязанностей на работе.