Землю накрыла магнитная буря
2017-10-12 10:27
Землю накрыла магнитная буря
70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.
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В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, когда на Земле ожидается пик геомагнитной активности вследствие новой магнитной бури, которая со вчерашнего дня накрыла нашу планету, передает Rus.Media.
Магнитная буря накроет нашу планету до 13 октября. Пик геомагнитной активности, вследствие прибытия новой порции солнечного ветра, прогнозируется в четверг-пятницу 12-13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Магнитная буря в Украине может стать причиной слабых колебаний напряжения в электросетях. В свою очередь, метеозавісими люди в ближайшие дни могут испытывать дискомфорт. Кроме этого, последняя магнитная буря может повлиять на работу космических аппаратов, в том числе зондов и спутников.
Согласно данным Space Environment Center на основании снимков из космоса, которые передают зонды NOAA, 12-13 октября ожидаются малая и умеренная магнитные бури.
“В ближайшие дни Землю достигнет новая порция солнечного ветра, что повлечет очередные магнитные бури, которые могут повлиять на работу средств связи. В эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий”, — сообщают СМИ.
Медики предупреждают, что магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.
Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Влияние геомагнитных колебаний может проявляться головной болью, слабостью, перепадами артериального давления, бессонницей и головокружением. Опасным является сгущение крови – это является причиной головных болей.
Может наблюдаться состояние апатии. Также во время магнитных бурь в организме вырабатывается много гормонов норадреналина и адреналина, они и обусловливают повышение артериального давления.