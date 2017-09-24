Землю ждет новый апокалипсис. Нибиру уничтожит нашу планету 23 сентября?
2017-09-14 20:19
Землю ждет новый апокалипсис. Нибиру уничтожит нашу планету 23 сентября?
Планета Х, по-другому называемая Нибиру, по утверждению некоторых ученых, находится на самом краю Солнечной системы, как раз за орбитой Нептуна, и пока ее нам не видно.
По сообщению Daily Express, сторонники теории заговора объявили о грядущем світопреставлення, которое в ближайшее время спровоцирует Нибиру, передает Rus.Media.
Планета Х, по-другому называемая Нибиру, по утверждению некоторых ученых, находится на самом краю Солнечной системы, как раз за орбитой Нептуна, и пока ее нам не видно. Но 23 сентября ожидается, что она окажется совсем рядом с Землей и устроит настоящий апокалипсис. В ходе ужасных событий будет уничтожена большая часть человечества, останутся только те, кто принадлежит к так называемой «элиты».
Теоретики внимательно изучили астрономические знаки и провели анализ библейских текстов. Вывод, сделанный ими, весьма неутешителен: конец света должен наступить именно в 2017 году. Христианский исследователь Боб Мид объявил об этом, проанализировав Откровение 12:1, расшифровка которого звучит примерно так: «В это время «под ногами» созвездие Девы появится Месяц, именно созвездие «одето» в Солнце, а планеты пересекутся в Девы «в ногах».
23 сентября – день, когда будет сломана шестая печать, и должно произойти глобальное землетрясение. Об этом, по мнению Мид, говорится и в Откровении 12:6: «большое землетрясение, когда Солнце стало черным, а Луна красной».
Стоит отметить, что ученые регулярно предусматривают какие-то катаклизмы, которые должны произойти из-за планеты Нибиру. Например, на 14 февраля 2013 года они уже делали прогноз масштабной катастрофы, когда полюса Земли должны были перейти, а сама она изменить наклон. В это время на всей планете прогнозировались мощные цунами и сильные землетрясения. Зато на период с 1 июля 2014 года в отношении «поведения» Нибиру было дано достаточно оптимистичный прогноз: она совсем уйдет из нашей галактики, и больше не будет угрожать Земле. Многие астрономы высказывают мнение, что NASA известно о Нибиру, но вся информация тщательно скрывается, чтобы избежать паники среди населения Земли.
Трагические предсказания на 2013 год были сделаны не только астрономами-любителями, но и источниками из NASA, ЦРУ и военной разведки. По их данным, при изменении полюсов из-за прохождения Нибиру, должно было погибнуть 2/3 населения. Большую часть выживших ожидали голод и смерть в ближайшие полгода. Теоретики утверждали, что правительства США и Ватикана известна информация в полном объеме, но они не собираются предупреждать об этом человечество, у которого шансов хоть как-то подготовиться просто не должно быть.
Примечательно, что Нибиру была открыта еще в конце 2010 года, с помощью наблюдений в инфракрасном диапазоне через телескоп WISE. Исследования космоса проводили американские астрофизики Джон Матис и Даниэль Уитмар. Они предположили, что за орбитой Плутона скрывается массивный объект, даже больше Юпитера, еще в 1999 году. Но до 2010 года доказательств этому предположению получено не было.
Стандартные оптические телескопы не могут зафиксировать Нибиру, во-первых, большое расстояние до нее, а во-вторых, из-за его низкой температуры. Но інфракрасний диапазон позволяет увидеть загадочную планету, что наводит на мысль о наличии ядерных процессов под ее поверхностью, благодаря которым вырабатывается тепло.
Нибиру, как и Юпитер является газовым гигантом, но превышает его вес в 500 раз. Местоположение Планеты Х, по предположениям ученых – облако Оорта, состоящее из газа, ледяных глыб и окаменелых минералов, которые астрономы называют мусором. В облаке Оорта рождаются все кометы Солнечной системы, что когда-то имели правильную (круглую) орбиту, но по неизвестной до некоторых пор причины, сорванные со своих траекторий и сдвинувшихся к Солнцу. Позже выяснилось, что этот «срыв» произошел из-за гравитационной силы Планеты Х, проплывает по своей орбите и захватывающей оказываются на ее пути небесные тела. В соответствии с законами механики, космические объекты со значительным ускорением потом выбрасываются загадочной планетой в сторону Солнца.
Некоторые ученые утверждают, что Нибиру имеет весьма вытянутую эллиптическую орбиту, а через Солнечную систему она проходит каждые 3600 лет. Не исключено, что Планета Х представляет собой коричневый карлик. Она вращается вокруг темной звезды под названием Бурый карлик. В общей сложности вокруг этой звезды вращаются пять небольших планет и одна, по размерам равная Земле, которая называется Родина. Седьмой планетой как раз и есть Нибиру. Высказывались также теории о том, что Планета Х не пригодна для жизни и представляет собой боевую станцию или даже космический корабль.
Нибиру обвиняют в появлении поверхностных трещин и кратеров на Луне и планетах нашей галактики, а также изменение их орбиты и наклона оси. Считается, что именно из-за нее исчезла Атлантида, после чего начались наводнения.
Насколько стоит доверять прогнозам ученых и какова вероятность того, что они сбудутся, каждый решает для себя сам. Например, наблюдения за Нибиру позволяли некоторым астрологам-любителям прогнозировать «очередной» конец света и на август текущего года. Высказывались мнения, что после солнечного затмения 21 августа Земля окажется в кромешной тьме. К счастью, ничего подобного, как видим, не произошло. Посмотрим, насколько сбудутся другие прогнозы.