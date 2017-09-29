Земля под властью геомагнитных бурь
2017-09-29 10:18
Земля под властью геомагнитных бурь
Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в среду.
Магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале происходит на Земле из-за попадания планеты в поток быстрого солнечного ветра, передает Rus.Media.
Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в среду около 9:00 по киевскому времени, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек до примерно 500 км/сек.
Первое столкновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущенное состояние, в котором оно находилось до конца дня. Примерно около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилось до 650-700 км/сек и сейчас находится на этом уровне, что превышает среднее значение почти вдвое.
По данным ученых, земля будет находиться внутри потока еще около суток. В течение всего этого времени вероятность возмущений магнитного поля будет существенно повышена. Свой максимум буря проходит сейчас и более высокого уровня достичь уже не сможет. Полностью успокоиться магнитное поле Земли имеет до середины пятницы, 29 сентября.
Солнечный ветер — это поток плазмы, непрерывно вытекает из атмосферы Солнца во всех направлениях и заполняет собой всю Солнечную систему. Его скорость увеличивается с удалением от звезды и на уровне орбиты Земли составляет в среднем около 400 км/сек.
Поскольку на Солнце присутствуют центры активности, а также области высшей и низшей температуры, это отражается на скорости вытекающих потоков плазмы — она может как повышаться, так и снижаться по отношению к среднему значению. Наиболее быстрые потоки солнечного ветра вытекающие из наиболее холодных участков солнечной короны — корональных дыр.