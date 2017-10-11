Земан отрабатывает кремлевские и “газпромовских” деньги, – политолог
2017-10-11 18:31
Земан отрабатывает кремлевские и “газпромовских” деньги, – политолог
Никого уже не удивляет пророссийская позиция президента Чехии Милоша Земана не только в ситуации с аннексией Крыма, но и относительно антироссийских санкций.
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Он позиционирует себя как наиболее пророссийский политик не только в Чехии, но и во всей Европе. Земан, очевидно, отрабатывает кремлевские и “газпромовских” деньги.
Такое мнение высказал директор центра общественно-информационных технологий Валерий Дымов, передает Rus.Media.
Земан в своей пророссийскости переплюнул даже экс-президента Чехии Вацлава Клауса и всех других последователей РФ – от Марин Ле Пен во Франции, партию “Альтернативы для Германии” – к Ципраса и ультралевых и ультраправых в Греции. Земан ездит на все проплаченные Кремлем тусовки. Поэтому нет ничего удивительного в его заявлении,
– отмечает политолог.
По словам Дымова, Чехия – парламентская республика, где президент играет декоративную роль. Его избирают в парламенте. И МИД Чехии уже дезавуировало заявление Земана. При этом эксперт напоминает, что Земан родился в Судетской области в Чехии, которую оккупировал Гитлер.
“В 1938 году такие, как Земан и тогдашний премьер Великобритании Чемберлен, торговали Судетами с Германией. Возможно, это как фантомные боли, присутствует в голове эксцентричного президента Чехии”, – отмечает Валерий Дымов.
По убеждению политолога, заявление Земана – его личная позиция. И он, очевидно, отрабатывает кремлевские и “газпромовские” деньги, а российские СМИ потом это раздувают. Но слова чешского президента не несут угрозы для взаимоотношений Украины и ЕС. Что подтверждает отсутствие реакции на выступление Милоша Земана со стороны депутатов в ПАСЕ.