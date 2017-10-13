Земан отказался просить прощения за предложение “продать” Крым
2017-10-13 20:27
Земан отказался просить прощения за предложение “продать” Крым
Президент Чехии Милош Земан заявил, что не собирается просить прощения за свои высказывания о “продаже” Крыма.
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Об этом он рассказал в интервью одному из чешских телеканалов, передает Rus.Media.
Земан отметил, что не будет просить прощения за заявления о российскую аннексию Крыма, поскольку лишь высказал личное мнение.
Он подчеркнул, что Украина может требовать от него официальных извинений, как того требуют правила дипломатии, однако он не намерен этого делать, поскольку никогда не приносит извинения за собственное мнение.
Земан напомнил, что ранее он неоднократно называл захват Крыма незаконным, но сейчас “важно то, что Крым находится во владении России”.
“И я не могу представить ни одного российского правительства, которое бы отказалось от него”, – заключил чешский президент.
Как известно, во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы Президент Чешской Республики Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма “завершенным делом” и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине в виде нефти или газа.