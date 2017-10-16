Зеленский подколол Вакарчука относительно президентских амбиций
2017-10-15 19:55
Зеленский подколол Вакарчука относительно президентских амбиций
Я не езжу учиться в Америку.
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Популярный украинский шоумен и комедийный артист Владимир Зеленский уверяет, что никаких политических амбиций не имеет, поскольку сейчас находится на своем месте в жизни, передает Rus.Media. Кроме того, он не ездит учиться в Америку, как некоторые.
Об этом он рассказал в комментарии известной украинской ведущие Екатерине Осадчей.
“Эксперты уже говорят о том, что я в президентской гонке я могу быть джокером и имею все шансы попасть во второй тур? Если серьезно, то я к этому относиться слишком серьезно не могу. Пока что. Еще целая жизнь впереди. На самом деле, суть в том, что я считаю, что я на своем месте в жизни. Я хочу быть на своем месте, мне кайфово. Я не езжу учиться в Америку, обрати внимание”, – подчеркнул он.
К слову, Святослав Вакарчук проведет семестр в Стэнфордском университете в США, где будет читать лекции и принимать участие в ряде мероприятий.