Здоровый завтрак выбрать летом

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это очень полезно и вкусно!

Завтрак, которой наполняет энергией каждую клеточку организма.

Составляющие:
1 нектарин;
1 груша;
1 стакан вишни, половинками;
1 столовая ложка сока лайма;
1 столовая ложка меда;
3 столовые ложки оливкового масла;
кинза;
мята;
базилик;
соль, перец по вкусу.

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Приготовления:
1. Нарежь фрукты кубиками и дольками, смешать с вишней. Добавь зелень.
2. В отдельной посудине смешай сок лайма, сироп, оливковое масло и специи.
3. Заправить салат полученной смесью и подавай.

Источник: cosmo.com.ua

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