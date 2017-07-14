Здоровый завтрак выбрать летом
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Это очень полезно и вкусно!
Составляющие:
1 нектарин;
1 груша;
1 стакан вишни, половинками;
1 столовая ложка сока лайма;
1 столовая ложка меда;
3 столовые ложки оливкового масла;
кинза;
мята;
базилик;
соль, перец по вкусу.
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Приготовления:
1. Нарежь фрукты кубиками и дольками, смешать с вишней. Добавь зелень.
2. В отдельной посудине смешай сок лайма, сироп, оливковое масло и специи.
3. Заправить салат полученной смесью и подавай.
Источник: cosmo.com.ua
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