Завтра вступит в силу пенсионная реформа
Сегодня, 10 октября, в парламентской газете «Голос Украины» опубликовали Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». Поэтому, соответственно, завтра в Украине вступит в силу пенсионная реформа.
Кому 50 гривен, а кому и тысячу
В законе прописано «осовременивания» пенсий. По факту, это перерасчет всех пенсий по новой формуле – с учетом показателя средней за три года зарплаты и нового коэффициента. Размер «осовремененных» пенсий будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера – повышение пенсий составит от 50 до свыше 1 000 гривен. При этом самые высокие прибавки к выплатам получат те, кто вышел на пенсию давно, получая при этом зарплаты в несколько раз выше средних.
Правда, новшество не все в обществе воспринимают положительно. Политолог Алексей Якубин считает подобный шаг заигрыванием с избирателями.
По его словам, правительство пытается задобрить нынешних пенсионеров, единовременно повысив их пенсии на несколько сотен гривен, а проблемы будущих пенсионеров переложить на плечи следующей власти.
Напомним, что пенсионная реформа предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.
Как в мире: рассчитывают на помощь детей или на собственные силы
Украина не единственная страна, оказавшаяся в трудном положении по вопросам пенсионного обеспечения. По крайней мере так утверждает Центр исследований социальных коммуникаций НБУВ.
В частности, в последнее время о необходимости реформирования пенсионной системы заговорили в достаточно стабильном и благополучном Китае. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, уже сейчас на покрытие дефицита пенсионной системы КНР вынуждена тратить 40 % доходов бюджета. И это при том, что пенсии в стране получают лишь 55 % людей пожилого возраста, а раньше этот показатель вовсе составлял 30 %.
Сегодня в Китае наличие пенсионных выплат зависит от пола, возраста, места жительства (город или село) работника, формы собственности предприятия, где работал рабочий (государственное или частное) и отрасли производства. Пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет и для женщин – 50-55 лет в зависимости от сферы деятельности. Единой минимальной пенсии в КНР нет. Сотрудники государственных предприятий и учреждений отчисляют в пенсионный фонд 11 % от заработка, у частных компаний – 12 % (работник – 8 % + 3 % отчисляет работодатель). Обязательный страховой стаж, в течение которого работник платит взносы, составляет не менее 15 лет.
Жителям сельской местности в преклонном возрасте ранее предоставляли дополнительный земельный участок, а в финансовом плане они вынуждены были рассчитывать исключительно на помощь детей. Сегодня и в селе начали выплачивать пенсию. Наименьшую пенсию в КНР получают жители сельской местности – она составляет 55-100 юаней (примерно 9-17 долл. США), средняя пенсия жителей города – 200-250 долл. США.
Причинами кризиса традиционной системы, когда судьбой родителей в преклонном возрасте занимались исключительно дети, стали демографические факторы. Главным из них является политика Китая, который в течение последних десятилетий жестко контролировал демографическую ситуацию, установив правило «Одна семья – один ребенок».
И сегодня последствия этой политики привели к невозможности взрослых работающих детей материально содержать и свою семью, и старых родителей. Кроме того, как и во всем мире, растет продолжительность жизни и происходит процесс старения населения. Поэтому китайское государство вынуждено проводить реформу пенсионного обеспечения
Граждане Франции начинают получать пенсию после 60-62 лет, средний ее размер в стране составляет 1000 евро. Для получения базовой пенсии необходимо осуществлять ежемесячные взносы на счет пенсионного фонда в размере 16,35 % от дохода. В государстве работают и страховые фонды, и кассу, на счета которых те, кто хочет получать надбавку к пенсии, перечисляют фиксированную сумму ежемесячно, что трансформируется в специальные бонусные баллы. Право на получение пенсии во Франции имеют все граждане страны, достигшие пенсионного возраста, но для ее увеличения необходимо иметь стаж более 40 лет. Если же стажа не хватает, французы получают пенсию солидарности. Для большинства французов пенсия рассчитывается, учитывая выплаты в пенсионный фонд и баллы, набранные за счет дополнительных отчислений в специальные страховые кассы.
Пенсионное обеспечение граждан Великобритании состоит из двух возможных видов пенсии: государственная и негосударственная (страховая). Пенсионный возраст – 60-65 лет, средний размер пенсии – 1590 фунтов. Для оформления государственной пенсии необходимо перечислять фиксированную сумму ежемесячно в Пенсионный фонд не менее 10 лет. Установлен максимальный размер такой пенсии – около 156 фунтов в неделю. Для получения негосударственной пенсии необходимо самостоятельно накапливать деньги на собственном пенсионном счете.
Классическая пенсионная система работает в США. Средняя пенсия американцев находится в пределах 1 200-1 500 долл., что составляет 50 % от средней заработной платы; пенсионный возраст – 67 лет. Базовой является социальная пенсия – 15 % от зарплаты, которая формируется на основе регулярных отчислений из зарплаты в течение последних 10 лет. Благодаря этим средствам государство выплачивает гражданам помощь по безработице и минимальные пенсии. Работники из своих доходов отправляют в Пенсионный фонд 7,5 % и 7,5 % доплачивает работодатель.
Работники негосударственного сектора экономики (бизнесмены, адвокаты) платят все 15 % самостоятельно. Также функционирует обязательная накопительная система. В среднем в мире в накопительной системе участвуют около 40 % населения, а в США этот показатель составляет почти 80 %. Интересно, что корпоративные обязательные отчисления в США компании осуществляют только после того, как рабочий проработал в ней пять-шесть лет. Добровольный накопительный уровень дает возможность откладывать определенный процент от дохода на пенсионный счет без налогов.
Трехуровневая пенсионная система действует и в прибалтийских государствах. Самую большую пенсию получают пенсионеры Латвии – эквивалент 335 долл. США, в Эстонии и Литве, соответственно – 255 и 245.
По мнению финансиста С. Васькова, наиболее прогрессивной пенсионной системой считается чилийская. По этой системе каждый работник имеет личный пенсионный счет, на который перечисляется 10 % от зарплаты. Кроме того, разрешается переводить на пенсионный счет дополнительные средства, которые освобождаются от налогов.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» А. Леонов отметил, что соседние страны отказались от солидарной системы или же пользуются ею вместе с альтернативными пенсионными фондами. Он обращает внимание на сильный альтернативный пенсионный фонд, который работает в Польше. Эксперт отметил, что у этого фонда есть возможность вкладывать средства в зарубежные биржи, что дает возможность обезопасить сбережения польских вкладчиков от инфляции.
Пенсионеры могут или забрать всю сумму сразу, или снимать часть ежемесячно. По мнению О. Леонова, такой механизм дает возможность найти внутренние инвестиционные резервы на развитие экономики, а не брать внешние кредиты. Таким образом, отмечает эксперт, сами граждане вкладывают в экономику, а потом получают обратно с процентами.
Ирина Осташко
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