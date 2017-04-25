Завтра в Чернигове День траура
Для почтения памяти погибшего участника антитеррористической операции старшего солдата Вооруженных Сил Украины Павла Смирнова и памяти военнослужащих – участников антитеррористической операции, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, в городе Чернигове 26 апреля объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. В этот день в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города будет осуществлено приспущення Государственного Флага Украины с черной лентой. Кроме того, на территории города будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий. Также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, уличного вещания.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым