Завершить нельзя отложить: децентралізаційний парадокс
Реформа – это не принятый законодательный акт или решение правительства, не успешно проведены закупки или даже выполненные работы. Реформа – это изменения, которые ощущают лично граждане.
Почему во многих случаях не было проведено реформ? Ответ, увы, очень проста – отсутствует ответственность завершить начатое.
Яркий пример – реформа полиции. В результате реформы патрульной службы граждане почувствовали результат: повысился уровень безопасности, уровень доверия к полиции вырос. Однако на фасаде долго не продержишься. Далее не было сделано никаких шагов: реформы уголовной полиции, финансовой инспекции, киберполиции. Результат – разочарование и потеря доверия.
Другой яркий пример – децентрализация. Это одна из немногих реформ, которую можно назвать успешной. Ведь практические результаты испытывают граждане лично.
Реформа местного самоуправления – это 406 новых объединенных территориальных общин с собственными ресурсами и полномочиями. Сотни реализованных проектов. Десятки удобных для граждан новых центров предоставления административных услуг. Тысячи километров новых асфальтированных дорог. Отсутствие очередей в новых садиков. Лучшее качество образования в обновленных школах. Это уникальная возможность показать гражданам прогресс реформ и вернуть доверие к институтам власти.
В то же время децентрализация – чуть ли не единственная реформа, имплементация которой идет впереди принятие законодательства. В феврале этого года парламент смог принять один из пакетов децентрализованных законов. В частности, был принят законопроект № 4772 относительно добровольного присоединения территориальных общин. На сегодня уже около 200 территориальных общин воспользовались новыми возможностями и приняли решение о присоединении к ОТГ.
Тогда же был принят новый закон о службе в органах местного самоуправления. Урегулирован вопрос статуса и полномочий старост в населенных пунктах. Снято правовые препятствия для создания и назначения выборов до общин, которые образовались вокруг городов областного значения или в состав которых вошли общины разных районов.
Однако принятые законы – только часть шагов, которые необходимы для успешного продолжения реформы. Что же нужно сделать, чтобы реформа местного самоуправления не повторила судьбу реформы полиции?
Во-первых, профессиональная служба в органах местного самоуправления. Принят законопроект о службе в органах местного самоуправления был ветирован Президентом. Однако после доработки в профильном комитете законопроект вручено в новой редакции на рассмотрение парламента.
Законопроект создает возможности для привлечения в местном самоуправлении новых профессиональных служащих, что повышает эффективность публичного управления. Ресурсы, полномочия и кадры – формула успешного управления.
Именно поэтому парламент должен поставить точку в реформе публичной службы, приняв законопроект № 2489 «О службе в органах местного самоуправления».
Еще один вызов – это финансирование объединенных территориальных общин. Законопроект № 4772 предоставил право создавать объединенные территориальные общины и присоединяться к уже созданным ОТГ. Однако закон не заработает без урегулирования вопроса их финансирования. И именно законопроект № 4773 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно добровольного присоединения территориальных общин)» обеспечивает финансирование и возможность получить прямые межбюджетные отношения вновь созданным обществам.
Также крайне важно признать города областного значения способными общинами. В новых условиях центрами экономического развития являются города областного значения. Города имеют тесные экономические, социальные (особенно в сфере медицины) и политические связи с окрестными общинами.
Однако сегодня окружающие с городами общины не могут принять решение о присоединении к городам. Парламент этого не позволил. И эту ошибку надо исправить, и создать одинаковую правовую рамку относительно присоединения территориальных общин к ОТГ и городов областного значения. Позволяет это законопроект № 6466 «О внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» относительно добровольного присоединения территориальных громад сел, поселков к территориальных общин городов областного значения».
Чтобы финализировать необратимость изменений в местном самоуправлении, надо наконец начать реформу районов. Созданы объединенные территориальные общины, которые получают прямые межбюджетные отношения, исходят также из-под управления района в вопросе управления территорией, учреждениями и организациями, оказании услуг.
По состоянию на сегодня шесть районов полностью покрываются объединенными территориальными общинами и городами областного значения. Таким образом, в районе нет совместного представительства интересов. Однако продолжают существовать параллельные управленческие структуры: районный совет и районная государственная администрация, которые фактически не выполняют никаких функций. Кроме этого, в 15 районах остаток населения, что не вошло в объединенных территориальных общин, насчитывает менее 5 тысяч человек.
При таких условиях государство осуществляет неэффективное расходование средств на содержание аппарата районных государственных администраций. Это около 150 млн грн на 21 районную государственную администрацию, которая уже не осуществляет управленческих функций.
Начать решать проблему можно через принятие законопроекта № 6436 «О порядке создания, ликвидации, установления и изменения границ районов».
Насущной необходимостью является и урегулирование вопроса разработки документации территориального планирования для объединенных территориальных общин. Сегодня в состав объединенной территориальной общины могут входить от 5 до 50 населенных пунктов, что в условиях действующего законодательства невозможно разработать и утвердить совместный генеральный план населенных пунктов. Поэтому критически необходимо рассмотреть законопроект № 6403 «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
Все эти законопроекты ожидают рассмотрения и принятия парламентом уже на следующей неделе. Если депутатам хватит политической воли и ответственности, реформа местного самоуправления наконец-то получит шанс разорвать порочный круг и приблизиться к успешному завершению.
Иван Лукеря, член Совета Реанимационного пакета реформДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым