Завершился этап соревнований первенства Сухопутных войск на лучшую артиллерийскую батарею (Фото)
Очередной этап определение лучшей артиллерийской батареи состоялся на Черниговщине.
Подразделения провели тактические маневры с боевой стрельбой, преодолевали психологическую полосу препятствий, выполняли индивидуальные и групповые нормативы по специальной и технической подготовки.
Оценивались также и практические навыки офицеров батарей относительно выполнения ими зачетных огневых задач с боевой стрельбой с привлечением штатных артиллерийских подразделений и на имитационных средствах.
Финальный этап соревнований вскоре состоится на Киевщине, в ходе которого определят победителей, которые примут участие в соревнованиях на первенство Вооруженных Сил Украины.
Источник: Оперативное командование «Север»
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