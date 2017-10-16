Завершился этап соревнований первенства Сухопутных войск на лучшую артиллерийскую батарею (Фото)

magictr | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Очередной этап определение лучшей артиллерийской батареи состоялся на Черниговщине.

Подразделения провели тактические маневры с боевой стрельбой, преодолевали психологическую полосу препятствий, выполняли индивидуальные и групповые нормативы по специальной и технической подготовки.

Оценивались также и практические навыки офицеров батарей относительно выполнения ими зачетных огневых задач с боевой стрельбой с привлечением штатных артиллерийских подразделений и на имитационных средствах.

Финальный этап соревнований вскоре состоится на Киевщине, в ходе которого определят победителей, которые примут участие в соревнованиях на первенство Вооруженных Сил Украины.

Источник: Оперативное командование «Север»

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