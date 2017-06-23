Затарилась в супермаркете: помогала полиция
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На улице Толстого задержали тетушку, которая с Сильпо украла коляску. Ловить воровку приехали два патрульных экипажа. Полицейские задержали женщину неподалеку Троицкого кафедрального собора. Охрана супермаркета объясняет, что такие случаи не редкость, и просит покупателей быть внимательными. Местные и действительно наблюдают такие случаи довольно часто. Люди объясняют: мол, покупатели просто привозят покупки к дому, ведь живут рядом с магазином. А тогда просто возвращают тележку в супермаркет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым