“Заставить Россию нельзя, обмануть – не удастся, но создать соответствующие условия..” – Курт Волкер
2017-09-23 13:47
“Заставить Россию нельзя, обмануть – не удастся, но создать соответствующие условия..” – Курт Волкер
Россияне получили не то, чего хотели.
Россия хотела создать на востоке Украины замороженный конфликт, но сейчас понимает, что этот сценарий не срабатывает. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в інтерв’юЗМІ передают Rus.Media.
По его мнению, не следует рассчитывать, что когда-нибудь удастся заставить Россию делать то, чего она не хочет.
“Нужно сделать так, чтобы Россия захотела. Чтобы Россия поняла: речь идет о лучший способ защитить ее, России, собственные интересы. Россия попыталась с помощью силы оставить Украину в сфере своих интересов. Однако вторжение и оккупация привели к обратному эффекту. Россияне получили не то, чего хотели.
Россия хотела создать еще одну Абхазию. Там думали, что это им удастся достаточно легко. Теперь, думаю, русские начинают понимать, что этот сценарий также не срабатывает. Мы им показываем, что это не удастся. Не только сейчас, но и в дальнейшем. И со временем все для них будет складываться еще хуже. С политической, экономической и информационной точек зрения, с точки зрения безопасности”, – отметил он.
Волкер добавил, что Москва может избежать дальнейших осложнений.
“Если Россия действительно хочет действовать согласно его собственных заявлений … Связи с ними, она поддерживает территориальную целостность Украины и заботится о защите русскоязычного населения. Если это так, можно считать, что есть основа для разговора. Просто надо найти другой способ достижения этих целей. И здесь мы подходим к вопросу привлечения миротворцев”, – заявил спецпредставитель Госдепа.
Он сказал, что такой подход дает России возможность действовать согласно ее интересов. “Заставить Россию нельзя, обмануть – не удастся, но создать соответствующие условия для поиска разумного решения – можно”, – подчеркнул он.