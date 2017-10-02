Защитник “Олимпика” Павел Лукьянчук вызван в сборную Украины
2017-10-02 13:02
Защитник “Олимпика” Павел Лукьянчук вызван в сборную Украины
Футболист впервые получил вызов в национальную команду.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на сбор национальной команды игрока донецкого “Олимпика” Павла Лукьянчука, передает Rus.Media.
Причиной для приглашения еще одного защитника стало то, что в матче 11 тура чемпионата Украины “Шахтер” – “Карпаты” сразу двое игроков обороны сборной Богдан Бутко и Ярослав Ракицкий получили повреждения.
Степень серьезности повреждений будет определен в результате медицинского обследования, которое и даст понимание помогут футболисты в решающих матчах “сине-желтых” против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября).
Для 21-летнего Павла Лукьянчука это дебютный вызов в главную команду страны. Ранее воспитанник детской школы запорожского “Металлурга” неоднократно защищал цвета страны на юношеском и молодежном уровнях. С 2012 года Павел постоянно получал вызов в юношеские сборные Украины, в составе которых был участником чемпионата Европы U-17 2013 и чемпионатов Европы U-19 2014 и 2015. С 2015 года стал выступать за молодежную сборную.