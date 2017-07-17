Защищает ли ребенка от ожирения самоснійне питания

Об этом в новом исследовании ученых.
Некоторое время назад ученые пришли к выводу о том, что для профилактики детской лишнего веса и ожирения необходимо позволять шестимесячным малышам самостоятельно принимать пищу, выбирая ее из тарелок перед собой. Однако теперь ученые выяснили, что как самостоятельное кормление, так и кормление ее с помощью ложек родителями в одинаковой степени увеличивает опасность появления лишнего веса. Таким образом, утверждение о том, что дети, самостоятельно принимают пищу, лучше контролируют свой аппетит и поэтому чаще имеют здоровый вес, не подтверждается.
Ученые из Университета Отаго подчеркивают, что сами были удивлены полученными результатами. Они проанализировали питание 206 матерей и их детей. В первой группе женщины позволяли детям принимать пищу самостоятельно с 6 месяцев, когда рекомендуется постепенно начинать приучать малыша к твердой пищи после грудного молока. Во второй группе мамы кормили своих детей ложечками. Оказалось, что количество случаев избыточного веса и ожирения у детей, как в первой, так и во второй группе примерно одинаково. Однако выяснилось, что самостоятельно принимающие пищу малыши реже бывают более капризными при выборе пищи.
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Результаты исследования также опровергают распространенные опасения о том, что самостоятельно принимающие пищу малыши недоедают, и им не хватает питательных веществ для роста и развития. Родителям нужно более ответственно подходить к вопросу кормления ребенка, а также контролировать, в какие моменты малыш чувствует голод, как сытость. И не стоит заставлять малыша доедать все, что лежит перед ним на тарілц, если он этого не хочет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: medikforum.ru
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