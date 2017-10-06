Заседание исполкома, пострадала беременная и новый игрок «Десны»: сводка новостей 5 октября

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня утром черниговцев отпугнула новость о хирургическое отделение, куда вызвали ГСЧС.

Впоследствии черниговская «Десна» изрядно заинтриговала своих болельщиков, сообщив, что сегодня подпишет контракт с «загадочным» игроком, им оказался Денис Олейник.

Очередное заседание исполкома состоялось в Чернигове. Итог — бешеные деньги на льготников, квартиры для молодежи и дефицит рабочих рук.

Сегодня и завтра водителям советуют внимательно парковаться – ожидается сильный ветер. А град и молнии уже на Черниговщине. В населенных пунктах бушует непогода.

Между тем область уже готовится к суровой зиме и сильных морозов. А горожане переживают, что грипп атакует, а вакцин нет.

Сожжения Чернигова, реконструкцию Вала и портрет Хмельницкого говорили в «Детекторе».

И вопиющий случай: в драке пострадала женщина на 8-м месяце беременности.

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