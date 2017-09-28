Зарплата врачей увеличится до 18 тыс. грн
28.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-08-31 14:02
Зарплата врачей увеличится до 18 тыс. грн
С 1 января 2018 года врачи смогут получать до 18 тыс. грн, а медсестры – 12 тысяч. грн
Об этом сообщает пресс-центр Министерства охраны здоровья, передает Rus.Media
“Собственный прибыль врача семейной практики с 2000 пациентами в статусе ФЛП – до 18 тысяч гривен, медсестры – до 12 тысяч гривен. При этом в групповых практик меньшие затраты и большие доходы”, – говорится в сообщении.
Средняя ставка для семейного врача за предписанную человека 2018 года составит 370 грн. Также врач первичного звена будет иметь отдельный бюджет на анализы для пациентов.
Врачам разрешат оформлять себя как ФЛП. Лицензионные условия для этого были упрощены. Бюджет на поддержку пациентов пойдет на его счет.