Заробитчане – сколько зарабатывают украинцы в Польше
2017-10-02 08:58
Заробитчане – сколько зарабатывают украинцы в Польше
Каждый третий украинец работает на строительстве, каждый пятый – на уборке урожая.
За последние несколько лет количество украинцев, которые уехали работать в Польшу, значительно увеличилось. Как показывает исследование, проведенное в варшавской агломерации, в ближнем зарубежье трудится около миллиона украинцев, сообщают Rus.Media со ссылкой на Hyser.
Средняя заработная плата украинца в месяц 2100 злотых, или 15 тысяч гривен, это около $600. А тем временем условия труда в Польше не самые легкие. Рабочая неделя длится не меньше 54 часов, что соответствует 10-часовому рабочему дню.
Основные направления, куда нанимают сотрудников, – это домашние хозяйства (37,6%), строительные и ремонтные работы (23,6%), аграрный сектор (19,3%). Более 70% сотрудников нанимаются на простую физическую работу, которая не требует специальной квалификации. Но значительная часть украинцев, которая ездит на заработки в Польшу, – это люди с высшим и средним образованием.
Больше половины работников – это мужчины, средний возраст которых 33 года. Каждый пятый украинец в Польше работает в небольших фермерских хозяйствах, на уборке урожая и фруктов.
Опрос показал, что украинцы берутся за ту работу, от которой отказывается местное население, так как 70% поляков жалуется на низкую оплату труда. Регулярность поездок украинцев на заработки в Польшу – до девяти раз подряд, средняя продолжительность – пять месяцев.