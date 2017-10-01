“Заря” – “Динамо” фантастический матч на “Славутич-Арене”
2017-10-01 22:23
“Заря” – “Динамо” фантастический матч на “Славутич-Арене”
В первый день октября киевское “Динамо” и луганская “Заря” сыграли центральный матч 11-го тура украинской премьер-лиги.
После первого тайма хозяева проигрывали – 0:3!
После сенсационного успеха в Бильбао Заря в Запорожье играла против Динамо. Уже после первого тайма, казалось, матч можно было заканчивать, ведь киевляне выигрывали – 3:0. Сначала Мбокани замкнул прострел Кендзеры. Дальше забивали Буяльский и Мораес. Единственный стопроцентный момент Заря потеряла на 38 минуте. Непонятно как, но Артем Громов с нескольких метров пробил выше ворот.
На 55 минуте Вида, исправляя ошибку Хачериди, в штрафной нарушил правила против Караваева. Харатин с “точки” не промахнулся. На 75 минуте Іурі сделал преимущество Динамо всего в один гол. За десять минут до финального свистка Цыганков “привез” штрафной, и Силас точно пробил в угол – 3:3! Гол Гармаша, казалось, подарил гостям победу. На 88 минуте Опанасенко полностью использовал длинную передачу из глубины – 4:4! Фантастика!
Киевляне после 11 туров имеют 25 очков. В 12 туре на Динамо ждет Черноморец
Чемпионат Украины, 11 тур
Заря – Динамо – 4:4
Голы: Харатин, 56, пен., Іурі, 75, Силас, 80, Опанасенко, 88 – Мбокани, 14, Буяльский, 33, Мораес, 45+1, Гармаш, 82