“Заря” – “Динамо” 4:4. Видео голов

despravda | 02.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-02 08:31

“Заря” – “Динамо” 4:4. Видео голов
Динамо сыграло вничью с луганской Зарей в поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Украинская Премьер-лига, передает Rus.Media. 11-й тур

Запорожье. Стадион “Славутич-Арена”

“Заря” (Луганск) – “Динамо” (Киев) 4:4

Голы: Харатин 56 (пен.), Де Фрейтас Кастильо 75, Силас 80, Опанасенко 87 – Мбокани 14, Буяльский 32, Мораес 45+1, Гармаш 82

Динамо сыграло вничью с луганской Зарей в поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Голы в составе “бело-синих” забивали Дьемерси Мбокани, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес и Денис Гармаш. У луганчан отличились Игорь Харатин, Иури, Силас, а также Евгений Опанасенко.

Примечательно то, что киевляне шли на перерыв матча со счетом 3:0, однако во второй половине не смогли удержать столь значительное преимущество.

Таким образом, подопечные Александра Хацкевича отстают от лидера национального первенства Шахтера ” на 4 очка, однако у столичного клуба одна игра в запасе.

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«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Сухоцкий, Евгений Опанасенко, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Артем Гордиенко (Руслан Бабенко, 92), Силас, Иури Фрейтас, Артем Громов (Максим Лунев, 91)

«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков (Николай Морозюк, 81), Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес (Артем Беседин, 84), Дьемерси Мбокани

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