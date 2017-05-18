Запретить мобильные: эффективный метод борьбы с жестокостью в школах
Уникальный метод борьбы с подростковой жестокостью придумали в 32-м лицее. Там просто запретили использовать мобильные телефоны. Напомним, этот общеобразовательное учебное заведение оказался в эпицентре событий с избиением девушки-подростка, потому что одна из героинь девичьей банды учится в этом заведении. Жестокость черниговских школьниц сняли на видео своих мобильных их же сверстники. Чтобы избежать подобного, директор лицея № 32 издала приказ, согласно которому школьники не имеют права пользоваться молящимися во время учебно-воспитательного процесса. Телефон не должен находиться на парте во время урока. Звонки, даже срочные, ученики могут осуществлять только на перемене. А когда эти правила нарушаются, учитель имеет право забрать гаджет и отдать его только родителям. Однако если телефон украдут – педагоги его искать. Педагоги уверяют: такое было и раньше, однако директор этого учебного заведения госпожа Тарасюк начала жестокие запреты. Теперь школьники не имеют права записывать ни видео, ни звук. Фотографироваться даже во время перерыва тоже запрещено. Выполнение этого приказа директор положила на завуча по воспитательной работе. Теперь вместо воспитательных и учебно-профилактических мероприятий по уменьшению жестокости среди школьников завуч должен будет следить, чтобы, не дай Бог, кому в голову не пришло снова снять какую-то драку. Родители такому нововведению не слишком рады. Утверждают, что своим детям и так запрещают пользоваться телефоном во время урока, а на перемене просят, чтобы дети сообщали о своем местонахождении. Поэтому такую категорический запрет не одобряют. Из собственных источников нам стало известно, что поступка своей школьницы, которая била девушку, в 32-м лицее находят оправдание. И убеждают раздули скандал с обнародованного видео.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым