Заповедное урочище «Святое» нуждается в помощи черниговцев (Фото)
«Проект плана развития заповедного урочища «Святое» и его реализация» — петиция с таким названием создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
Город Чернигов богат на исторические, культурные и духовные места. Одной из таких является заповедное урочище «Святое». Согласно преданию, в этом месте на одноименном озере осуществлялось крещение черниговцев еще в далеком 989 году.
Ответственные люди всегда облагораживали это место и заботились о нем, ведь это духовная жемчужина нашего города, наше культурное наследие. Но только их усилий оказалось мало.
В течение последних лет озеро начало высыхать, именно урочище зарастает кустарником, подъездной путь в очень ужасном состоянии: часть асфальта требует ремонта, а грунтовая дорога – асфальта. Отсутствуют какие-либо указатели, чтобы легко найти озеро Святое. Местные жители бьют тревогу из-за болезни многолетних деревьев.
«Нам надо перенять опыт ведущих стран, в которых достопримечательности очищают и превращают в туристические, духовные и культурные центры. Уместно вспомнить реку Иордан, в которой состоялось Крещение Иисуса Христа. Сегодня традиционно к реке приходят паломники со всего мира и проводят этот обряд для очищения души и тела! У нас похожая ситуация!
Поскольку городская власть должна выделить средства на разработку и реализацию плана развития заповедного урочища «Святое», просим разработать этот план с учетом значения этого лесопарка как культурной и духовной территории отдыха черниговцев и дополнительной туристической локации», — написал автор петиции Сергей Гривко.
Жителям прилегающей территории и общественным активистам хотелось бы там увидеть:
– очищенное источник озера Святое и его благоустройство;
– проведение осмотра пожелтевших сосен для выявления причин и их последующего лечения – СРОЧНО!;
– европейскую подъездную дорогу и аналогичную дорогу вокруг самого урочища;
– пешеходные и велосипедные дорожки;
– беседки у озера, скамейки и украшенное место для омовения;
– благоустройство самого урочища: убраны заросли кустарника, очистка от сухостоев и тому подобное;
– на базе бывшего детского лагеря, который находится на территории урочища, хотелось бы обустроить эко-отель для туристов и, возможно, конный двор.
Было бы хорошо последовать традиции предков и на большой праздник Крещения Господня (19 января) приходить к озеру Святое и проводить обряд очищения души и тела.
По состоянию на 25 августа петицию подписали 51 человек из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 28 дней.
Фото Сергея Челка
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Владимир Николаев