Заместителю министра обороны Павловского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
2017-10-12 20:35
Заместителю министра обороны Павловского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Павловского суд обязал не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.
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Суд отпустил заместителя министра обороны Игоря Павловского под домашний арест. Такое решение приняла судья Соломенского суда Киева Владлена Лазаренко, передает корреспондент LIGA.net , передает Rus.Media.
Павловского суд обязал не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.
Сторона обвинения просила для Павловского меру пресечения содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 75 млн грн.
Как уточняется, Павловский должен находиться по месту регистрации в Житомире.
Заместитель министра обороны, а также главу департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича задержали 11 октября по подозрению в причастности к коррупции на топливных схемах.
Сам Павловский заявил , что дело против него – это атака на Минобороны.