Заместителя Саакашвили Боровика вынесли из Одесского горсовета на руках
2016-03-16 14:02
Заместителя Саакашвили Боровика вынесли из Одесского горсовета на руках
Чиновника вынесли из зала с букетом цветов в память о “подвиге” Барны.
Заместитель губернатора Одесской области Александр Боровик намерен рассказать депутатам о фальсификациях на выборах, но был поднят на смех, а потом и в воздух. Об этом сообщил портал 368.media 16 марта.
После начала речи, депутаты-провокаторы подняли Боровика на смех, прерывая его речь криками. Затем к нему подошел депутат Дмитрий Палпатин из фракции “Доверяй делам”, обхватил за талию руками и вынес из зала. Теперь замгубернатора намерен написать заявление в полицию, так как против него применили физическую силу.
Палпатин перед “выносом” Боровика из зала вручил ему букет цветов. явно намекая на случай между депутатом Олегом Барной и премьером Арсением Яценюком.