Заместителя Полторака заподозрили в коррупции на закупки топлива
2017-10-11 15:14
Заместителя Полторака заподозрили в коррупции на закупки топлива
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате свыше 149 млн грн при закупке горючего для Минобороны;
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Заместитель министра обороны и глава департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны задержан детективами НАБУ по итогам обысков по подозрению в причастности к коррупционной схеме растраты свыше 149 млн грн при закупке топлива для оборонного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Rus.Media.
В ведомстве фамилии задержанных не называют. По данным речь идет о заместителе главы Минобороны Игоря Павловском и директора вышеупомянутого департамента Владимира Гулевиче.
По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам оборонного ведомства организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива.
По результатам торгов 26 апреля 2016-го комитет по 14 лотов утвердил к оплате предложения одного из участников конкурса как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая того же года между Минобороны и победителем торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники спецназначения за счет бюджетных средств на общую сумму свыше 1 млрд грн.
НАБУ предварительно установлено, что в июне-августе 2016 года без каких-либо правовых оснований, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, безосновательно увеличив цену за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.
“В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс грн”, – отметили в бюро.
По мнению детективов, должностные лица Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили правонарушение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
“Сейчас детективами бюро и прокурорами САП задержаны двое предполагаемых участников преступления – заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании задержанным меры пресечения и установления других соучастников”, – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по данным фактам НАБУ начало в сентябре 2016 года.
22 сентября 2017 года в Минобороны сообщили , что в текущем году потратили на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования более 163 млн грн.