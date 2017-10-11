Заместителя Полторака заподозрили в коррупции на закупки топлива

despravda | 11.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-11 15:14

Заместителя Полторака заподозрили в коррупции на закупки топлива
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате свыше 149 млн грн при закупке горючего для Минобороны;

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Заместитель министра обороны и глава департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны задержан детективами НАБУ по итогам обысков по подозрению в причастности к коррупционной схеме растраты свыше 149 млн грн при закупке топлива для оборонного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Rus.Media.

В ведомстве фамилии задержанных не называют. По данным речь идет о заместителе главы Минобороны Игоря Павловском и директора вышеупомянутого департамента Владимира Гулевиче.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам оборонного ведомства организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива.

По результатам торгов 26 апреля 2016-го комитет по 14 лотов утвердил к оплате предложения одного из участников конкурса как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая того же года между Минобороны и победителем торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники спецназначения за счет бюджетных средств на общую сумму свыше 1 млрд грн.

НАБУ предварительно установлено, что в июне-августе 2016 года без каких-либо правовых оснований, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, безосновательно увеличив цену за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.

“В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс грн”, – отметили в бюро.

По мнению детективов, должностные лица Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили правонарушение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

“Сейчас детективами бюро и прокурорами САП задержаны двое предполагаемых участников преступления – заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании задержанным меры пресечения и установления других соучастников”, – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по данным фактам НАБУ начало в сентябре 2016 года.

22 сентября 2017 года в Минобороны сообщили , что в текущем году потратили на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования более 163 млн грн.

Похожие записи

Об авторе

despravda