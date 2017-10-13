Заместитель министра юстиции: Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии
2017-10-12 22:34
Заместитель министра юстиции: Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии
Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова заявила, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону “Об образовании”.
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Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону “Об образовании”, передает Rus.Media.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова в эфире канала “112. Украина”.
“Формулировка (решение ПАСЕ по закону “Об образовании” – ред.) жесткие, и здесь, конечно, поработали те, кто сегодня не имеют голоса в ПАСЕ, но на сегодняшний день присутствуют. Но в любом случае я уверена, ссылка на Венецианскую комиссию является лучшим выходом из этой ситуации и все их рекомендации будут нами учтены”, – подчеркнула Севостьянова.
Она также отметила, что Украина даже заинтересована в заключении Венецианской комиссии в качестве третьей стороны.
Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся закона Украины “Об образовании”. В тексте решения содержится просьба учесть все “без исключения” рекомендации, которые будут предоставленные Венецианской комиссией.