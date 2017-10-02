Замена водительского удостоверения не будет обязательным для всех
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2017-07-07 10:29
Замена водительского удостоверения не будет обязательным для всех
Водительское удостоверение европейского образца должны выдаваться со следующего года.
Получить новый документ смогут те, кто добровольно об этом просить и предоставит медицинскую справку, передают новости Украины Ukr.Media.
Водительское удостоверение европейского образца должны выдаваться со следующего года. Европейские требования значительно выше нынешние украинские, поэтому изменения в этой области можно назвать суровыми.
Ныне украинское удостоверение водителя за рубежом действует не больше года. Три года назад Европа начала переход на водительские документы единого образца, чтобы заменить 110 различных пластиковых и бумажных удостоверений. Главная цель – снижение риска мошенничества и упрощение передвижения по Европе. Ассоциация с Европейским союзом требует и от Украины обновление документов.
“Будет меняться срок действия категория А и Б до 15 лет – сейчас это 30 лет. Профессиональные категории – 5 лет”, – пояснил начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Визуально украинские удостоверения кардинально не изменятся. Как и европейские аналоги, они будут иметь фото, данные водителя, подпись, срок действия и категории транспорта, разрешенного к управлению. Планируют добавить еще и электронный чип, в котором информацию продублируют – это дополнительная защита и удобный способ считывания информации.
При замене документа дополнительных экзаменов не потребуют, только медицинскую справку. Чиновники уже разрабатывают единый медицинский реестр водителей, чтобы избегать коррупции. “Мы отменим возможность покупки справок и наведем порядок в медицинской части дорожного движения”, – обещает директор медицинского центра Минздрава Юрий Черный.
Европейские требования станут более жесткими для водителей коммерческого транспорта и автошкол. Подробности должны прописать уже украинские законодатели, как и ввести новые правила со следующего года.
Водительские удостоверения, выданные много лет назад, в которых еще не указан конечный срок действия, сохранятся в их владельцев. Новые документы нужны в первую очередь тем водителям, которые планируют путешествовать за рулем в Европе – это сделает такие путешествия беспроблемными. Остальных же водителей менять права не обязательно.