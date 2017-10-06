Законопроект об особом порядке самоуправления в ОРДЛО отозвали и подали доработанный текст
2017-10-05 13:14
Законопроект об особом порядке самоуправления в ОРДЛО отозвали и подали доработанный текст
Сегодня, 5 октября, документ был отозван, вместо него подали доработанный текст с уточнением, что особый порядок местного самоуправления на Донбассе начнет действовать только после того, как Российская Федерация выведет из оккупированных территорий все незаконные вооруженные формирования и военную технику, а также боевиков и наемников.
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Президент Украины Петр Порошенко отозвал законопроект № 7164 о продлении особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и подал новый, уточнив, что такая норма начнет действовать только после вывода войск РФ и техники, передает Rus.Media. Соответствующие данные содержатся в карточке акта на сайте Совета.
Сегодня, 5 октября, документ был отозван, вместо него подали доработанный текст с уточнением, что особый порядок местного самоуправления на Донбассе начнет действовать только после того, как Российская Федерация выведет из оккупированных территорий все незаконные вооруженные формирования и военную технику, а также боевиков и наемников.
Верховная Рада включила в повестку дня этот законопроект. Спикер парламента Андрей Парубий анонсировал, что блок документов о реинтеграции Донбасса рассмотрят в сессионном зале сегодня после 16:00.