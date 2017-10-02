Законопроект о реинтеграции Донбасса: у Порошенко сообщили важную новость
2017-10-02 12:54
Законопроект о реинтеграции Донбасса: у Порошенко сообщили важную новость
Ирина Луценко рассказала о судьбе документа по освобождению территорий на востоке Украины.
Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса будет зарегистрирован в Верховной Раде уже на этой неделе, передает Rus.Media. Об этом заявил на Согласительном совете представитель президента в парламенте, народный депутат от БПП Ирина Луценко.
Долгожданное внесение такого важного документа до парламента может состояться на этой неделе.
“На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождение Донбасса”, – сказала Луценко.
Как заявлял заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, президент Украины Петр Порошенко во время визитов в США и Канаду нашел поддержку украинских инициатив в вопросе развертывании на Донбассе миротворческой миссии ООН.