Законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов, – Южанина
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2017-10-12 12:30
Законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов, – Южанина
Документ готовят к последнему обсуждению перед тем, как подать в ВР.
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Законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан, передает Rus.Media. Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
“Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую произносили с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей исполнительной ветви власти и законодательной для того, чтобы в последний раз обсудить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отличается от того, что мы говорили с участниками акции”, – заявила Южанина.
По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенное ввозная пошлина и НДС.
“Мне кажется, что другая часть плательщиков, которые платили все налоги и не в акцизном налоге горы кроются, не в нем вся причина, почему не хотят официально растамаживать эти автомобили, потому что еще есть уплата ввозной пошлины – 8,5%, НДС – 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел, смог привезти старый автомобиль”, – рассказала председатель комитета.