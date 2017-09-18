Закончился запрет на лов раков: что надо знать
Черниговский рибоохоронний патруль напоминает, что после окончания запрета рыболову в сутки разрешается выловить не более 30 шт. раков на общих водоемах и не более 50 шт. на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Минимальный размер выловленного рака должен быть не менее 10 см.
Ловить раков можно руками, раколовкою – «хапкою» с диаметром не больше 70 см и ячейкой не больше 22 мм, леской с приманкой и рогаткой – «розщіпом» – не больше пяти снастей на ловца.
Запрещается лов раков в темное время суток (позднее часа от захода солнца и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого колеблется от 34 до 680 гривен.
Кроме того, за каждый экземпляр выловленных незаконным способом раков придется заплатить по 25,5 грн компенсации.
Источник: сайт Черниговского рыбоохранного патруля
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