Закон о коммерческом учете комуслуг требует доработки, – депутат «Нашего края»
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Парламент принял закон о коммерческий учет коммунальных услуг, содержит антисоциальные нормы относительно учета тепловой энергии и горячей и холодной воды. Как сообщил депутат Черниговского облсовета Геннадий Тригубченко, «Наш край» настаивает на немедленном доработке закона и принятии соответствующих поправок, направленных на защиту потребителей.
«Закон содержит ряд антиконституционных норм на поддержку монополистов – поставщиков услуг, которые существенно сужают права потребителей», – отметил Геннадий Тригубченко.
Так, закон прямо обязывает рядовых украинцев покрывать все затраты на оснащение домов узлами коммерческого учета, обслуживание, замену и поверку узлов учета. И все это под прикрытием европейского опыта и стандартов. Кроме того, этот закон противоречит ряду других законов.
В частности, в части возмещения убытков поставщику по установке узлов коммерческого учета потребителями есть прямое противоречие ст. 17 Закона «О метрологии и метрологической деятельности». В этом законе четко прописано, что «периодическая поверка, обслуживание и ремонт средств измерительной техники, что является собственностью физических лиц, осуществляется за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги…». То же касается положения нового закона о возмещения поставщику убытков за поверку приборов коммерческого учета: опять за счет потребителей. Также закон устанавливает новые сложные нормы относительно оплаты услуг за горячую и холодную воду, которые требуют проведения аудита каждого дома.
Так, счет за потребленную горячую и питьевую воду будет зависеть от наличия учетных узлов (счетчиков) и различия в совокупных показателях всех счетчиков в доме и показаний коммерческого учетного прибора (главного счетчика). Согласно закону, разница распределяется на всех потребителей.
Депутаты отклонили все поправки, которые были направлены на улучшение этого закона в части защиты прав потребителей. «Наш край» требует внести изменения в закон, однозначно закрепить принцип – все затраты на установку, обслуживание, ремонт и замену средств учета коммунальных услуг несет их поставщик. Люди не должны платить за счетчики.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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