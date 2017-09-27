Заказчик убийства черниговского милиционера хочет выйти из тюрьмы

magictr | 27.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сторонник «русского мира» черниговец Евгений Конаш, который заказал убийство офицера спецбатальона МВД «Чернигов» Виталия Костюченко, подал кассацию в Высший специализированный суд Украины. 27 сентября Суд должен ее рассмотреть.

Об этом на своей странице сообщил активист Александр Ясенчук.

Антимайданівцю Деснянский райсуд дал 10 лет тюрьмы. Его задержали в конце 2014 года. Евгений Конаш нанял киллера, который оказался агентом МВД.

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