Заявление украинского астрофизика А. Иванова в связи с катастрофическими изменениями климата

magictr | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В связи с катастрофическими изменениями климата украинский астрофизик заявляет:
Вместо того, чтобы назвать реальную причину глобального потепления и увеличения количества ураганов и их мощи, лидеры мировой науки во главе с господином Хокингом занимаются манипуляциями. Причиной глобального потепления и катастрофических изменений климата являются выбросы горячей материи из недр протоновой оболочки Солнца. Внутри Солнца находится нейтронная звезда диаметром 26,8 км. Её жизнедеятельность определяет все процессы, проходящие в Солнечной системе. Это доказано теорией цикличности жизнедеятельности звёзд и галактик, которую создал украинский учёный и изложил в книге «Живий організм Всесвіту», изданной в 2007 году, и приблизительно в ста научных статьях, помещённых в Интернете.
Господин Хокинг и его окружение призывают правительства держав сокращать использование невозобновляемых источников энергии и готовиться к колонизации планет Солнечной системы, и, в том числе, Марса. Всё это обман. Планеты Солнечной системы будут поглощены горячей материей, выбрасываемой Солнцем на свои орбиты, почти одновременно с Землёй приблизительно через тысячу лет. По этой причине земляне будут вынуждены покинуть Солнечную систему уже в текущем столетии. В дальнейшем выбросы горячей материи не позволят формировать межзвёздные космические корабли на орбитах Земли, используя модули.
В связи с надвигающейся катастрофой земная цивилизация должна будет принять ряд экстренных мер:
1. ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОСА.
В ста научных статьях украинского астрофизика до мельчайших деталей раскрыта информация о каждом космическом объекте Вселенной и о Вселенной в целом. В космосе больше нечего исследовать. Освободившиеся средства нужно дополнительно направить на использование в следующих направлениях:
А) на конструирование и создание межзвёздных космических кораблей;
Б) отработку программ по обеспечению жизнедеятельности экипажей космических кораблей при межзвёздных перелётах продолжительностью несколько десятков лет;
В) отработку программ по высадке на планету экипажей космических кораблей и доставку грузов с орбиты на планету;
Г) ускоренное создание систем борьбы с крупными космическими телами, которые могут столкнуться с Землёй;
Д) создание установок по очистке и опреснению воды;
Е) создание в неограниченном количестве подземных городов с замкнутым циклом жизнеобеспечения их жителей, рассчитанных на функционирование в течение сотен лет.
2. ОТМЕНИТЬ ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРУКТУР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И ЯДЕР.
Всё это тоже известно из 70 научных статей украинского учёного, помещённых в Интернете. Все усилия учёных, которые занимаются исследованиями микромира, должны быть направлены на получение в неограниченном количестве ядерной энергии наиболее рациональным и комфортным путём на основе новых фундаментальных знаний, открытых украинским учёным.
3. Программы обучения учащихся и студентов, касающиеся астрофизики, должны быть немедленно переделаны на основе теории цикличности жизнедеятельности звёзд и галактик и на основе новой теории устройства и функционирования элементарных частиц и ядер, созданных украинским учёным. Новое поколение учёных должно владеть новыми фундаментальными знаниями.
ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО!

Автор Заявления готов ответить на все вопросы.
25. 09. 2017 года, гор. Чернигов.

Похожие записи

Об авторе

magictr