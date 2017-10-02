Заявление украинского астрофизика А. Иванова в связи с катастрофическими изменениями климата
В связи с катастрофическими изменениями климата украинский астрофизик заявляет:
Вместо того, чтобы назвать реальную причину глобального потепления и увеличения количества ураганов и их мощи, лидеры мировой науки во главе с господином Хокингом занимаются манипуляциями. Причиной глобального потепления и катастрофических изменений климата являются выбросы горячей материи из недр протоновой оболочки Солнца. Внутри Солнца находится нейтронная звезда диаметром 26,8 км. Её жизнедеятельность определяет все процессы, проходящие в Солнечной системе. Это доказано теорией цикличности жизнедеятельности звёзд и галактик, которую создал украинский учёный и изложил в книге «Живий організм Всесвіту», изданной в 2007 году, и приблизительно в ста научных статьях, помещённых в Интернете.
Господин Хокинг и его окружение призывают правительства держав сокращать использование невозобновляемых источников энергии и готовиться к колонизации планет Солнечной системы, и, в том числе, Марса. Всё это обман. Планеты Солнечной системы будут поглощены горячей материей, выбрасываемой Солнцем на свои орбиты, почти одновременно с Землёй приблизительно через тысячу лет. По этой причине земляне будут вынуждены покинуть Солнечную систему уже в текущем столетии. В дальнейшем выбросы горячей материи не позволят формировать межзвёздные космические корабли на орбитах Земли, используя модули.
В связи с надвигающейся катастрофой земная цивилизация должна будет принять ряд экстренных мер:
1. ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОСА.
В ста научных статьях украинского астрофизика до мельчайших деталей раскрыта информация о каждом космическом объекте Вселенной и о Вселенной в целом. В космосе больше нечего исследовать. Освободившиеся средства нужно дополнительно направить на использование в следующих направлениях:
А) на конструирование и создание межзвёздных космических кораблей;
Б) отработку программ по обеспечению жизнедеятельности экипажей космических кораблей при межзвёздных перелётах продолжительностью несколько десятков лет;
В) отработку программ по высадке на планету экипажей космических кораблей и доставку грузов с орбиты на планету;
Г) ускоренное создание систем борьбы с крупными космическими телами, которые могут столкнуться с Землёй;
Д) создание установок по очистке и опреснению воды;
Е) создание в неограниченном количестве подземных городов с замкнутым циклом жизнеобеспечения их жителей, рассчитанных на функционирование в течение сотен лет.
2. ОТМЕНИТЬ ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРУКТУР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И ЯДЕР.
Всё это тоже известно из 70 научных статей украинского учёного, помещённых в Интернете. Все усилия учёных, которые занимаются исследованиями микромира, должны быть направлены на получение в неограниченном количестве ядерной энергии наиболее рациональным и комфортным путём на основе новых фундаментальных знаний, открытых украинским учёным.
3. Программы обучения учащихся и студентов, касающиеся астрофизики, должны быть немедленно переделаны на основе теории цикличности жизнедеятельности звёзд и галактик и на основе новой теории устройства и функционирования элементарных частиц и ядер, созданных украинским учёным. Новое поколение учёных должно владеть новыми фундаментальными знаниями.
ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО!
Автор Заявления готов ответить на все вопросы.
25. 09. 2017 года, гор. Чернигов.