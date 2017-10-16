Заявление Трампа подтолкнула цены на нефть
2017-10-16 13:31
Заявление Трампа подтолкнула цены на нефть
Также на нефть влияет ситуация в Иракском Курдистане.
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Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на заявления президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, а также из-за ситуации в Ираке, передает Rus.Media.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,05%, до 57,77 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,82% — до 51,87 доллара за баррель.
Так, в пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделки.
Также президент США пообещал новые санкции против Ирана за поддержку терроризма.