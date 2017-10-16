Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы
2017-10-16 20:10
Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы
Главный террорист “ДНР” готовит новую постановку.
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В “ДНР” нет возможности радовать народ “хлебом”, поэтому террористы налегают на “зрелища”. Главарь “республики” Александр Захарченко заявил об аресте людей, которые уничтожили командира группировки “Спарта” известного Арсена Павлова по кличке “Моторола”.
Предсказуемо, это оказались “украинские диверсанты”. Об этом сообщает “Rus.Media”.
Стоит отметить, что Моторола был ликвидирован еще в октябре прошлого года. Все это время о нем мало вспоминали, но на днях писатель-террорист Захар Прилепин похвастался в интервью пропагандистских СМИ о ликвидации его убийц.
Захарченко пришлось срочно придумывать доказательства столь громкого заявления. Он оперативно выступил с сообщением, что “убийцы” Моторолы якобы задержанные, за исключением одного человека.
Никакой информации о них он не уточнил – по всей видимости, детали еще не придуманы. Тем не менее, “убийцы” оказались, по версии Захарченко, традиционными “украинскими диверсантами”.
Главарь “ДНР” пообещал вскоре сделать по этой теме официальное заявление.