Загруженный мусоровоз насмерть переехал мать и дочь
2017-09-24 21:02
Загруженный мусоровоз насмерть переехал мать и дочь
Трагический инцидент произошел на Сыхове.
В воскресенье мусоровоз компании «АВЕ Львов» переехал двух женщин на Сыхове. По предварительной информации, водитель мусоровоза не заметил 79-летнюю и 51-летнюю женщину, которые переходили улицу. Как установили полицейские, водитель мусоровоза «MAN» совершил наезд на двух львовянок, маму и ее дочку.
«Около 13:00 на вул. Полуботка, 11, водитель мусоровоза совершил наезд на двух пожилых женщин. По его словам, он не заметил людей, которые проходили», – сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.
По данным Львовского горсовета, погибли две женщины 1938 и 1966 годов рождения. Со слов очевидцев, женщины перебегали дорогу не на пешеходном переходе, попали под передние колеса мусоровоза.
Предварительно установлено, что водитель мусоровоза ехал после загрузки баков с мусором. Вероятно, женщины, которые в это время пытались пройти перед мусоровозом оказались в так называемой «слепой зоне» – то есть водитель их просто не видел, если они проходили вплотную к мусоровоза.
Сейчас на месте трагического инцидента работают правоохранительные органы, представители ГСЧС. Улица Полуботка в настоящее время перекрыта для движения транспорта. Причины происшествия выясняются.