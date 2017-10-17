Загризшая четырех человек в Индии тигрица погибла от удара током
2017-10-16 21:03
Загризшая четырех человек в Индии тигрица погибла от удара током
Она успела загрызть четырех человек до того, как погибла от удара током.
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Тигрица, отличалась людоедством, длительное время терроризировала в Индии население штата Махараштра, что находится в западной части страны, передает Rus.Media. Она успела загрызть четырех человек до того, как погибла от удара током.
Такие сведения приводят индийские СМИ, со ссылкой на данные, полученные от местного управления, занимающегося охраной природы. Согласно информации источников, тигрица посетила ферму, что находится на территории села Синдивихири, где случайно попала под удар тока.
Сообщается, местными властями, к которым неоднократно обращались напуганные жители штата, дважды выпускались постановления на отстрел тигрицы-людоедки.
В округе Чандрапур она несколько раз нападала на людей в разных районах этого региона. В результате этого погибло двое и еще четверо получили серьезные травмы.
После этого ее поймали и разместили в клетке. Через несколько дней тигрицу выпустили в местный заповедник. Прошло всего два месяца с тех пор, и животное снова стало нападать на людей, что произошло в сентябре и октябре этого года. Двух при этом она загрызла, а еще одному удалось выжить.
Погибла, пытает людей хищница после того, как заглянула на участок местного фермера, где столкнулась с силой электротока. Каким образом она напоролась на него, не сообщается.