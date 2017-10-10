Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы
2017-10-10 15:26
Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы
Что и как говорить.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Празднование Покрова Пресвятой Богородицы православные проводят ежегодно 14 октября, передает Rus.Media. Заговоры на Покров помогают незамужним девушкам найти своего суженого.
Покров Пресвятой Богородицы – большой религиозный праздник. Православная церковь в этот день чтит чудесное явление Девы Марии, случившихся сотни лет назад в константинопольском храме, где хранилась риза Богородицы. Жители Византии просили Богоматерь о спасении от врага. Дева Мария, явившись по воздуху, горячо молилась вместе с верующими и защитила их от нашествия.
Покров Пресвятой Богородицы – платок, которым она покрыла толпа в храме, стал символом праздника. По народным поверьям, покров также символизирует свадебную фату. Пресвятую Деву Марию просят о даровании второй половинки и любви. Брак, которому покровительствует Богородица, должен стать долгим и счастливым. Нагадать себе суженого на Покров — мечта каждой девушки на выданье.
«Как этот год пройдет, так жених меня найдет. Как Покров провожаем, так свадьбу сыграем», — говорится в народной пословице. Поэтому вечером 13 октября и утром 14 октября у одиноких девушек и их родителей популярные заговоры на Покров. Магические слова помогут снять венец безбрачия, создать крепкую семью.
Заговоры на Покров для девушек
«Дева-Богородица, мать святая, как Ты детей своих покрывалом укрыла, так и меня женским чепцом укрой, на счастье семейное благослови!»
«Богородица-мать, Тебе меня не колыхать, а Тебе мне жениха подбирать – ладного и красного, светлого и ясного. Чтобы меня любил, на руках носил, не бил, не ругал, а детей даровал».
«Я – девушка-краса, у меня длинная коса. Меняю ту косу – так на милого ласку. Богородица-мать, Тебе мои слова услышать-принять. Тебе мою голову покрыть, Тебе до венца меня проводить»
«Коса-косица, моя родная сестрица, что же тебе дома не сидится. Пресвятая Богородица, сестру мою к себе прими, косу расплети мне, чтобы жениха найти, чтобы за мужем мне встать, чтобы в девках последний год гулять».
«Как сахар сладкий, так мило на меня лакомый. Как сахар здесь лежит, так милый ко мне бежит».
Заговоры на Покрову для матерей, которые хотят выдать дочь замуж
«Дитя родила, дитя качала, девку вырастила так замуж отдала. И не за первого поперечного, а за славный да ладный. Аминь»
«Пресвятая Дева-Богородица! Помоги дочери моего жениха найти так замуж пойти. Покрой, Пресвятая Дева-Богородица, голову дочери моей венцом венчальним. Убереги его от соблазнов, отвадь от мыслей нерадивых, закрой от мужиков мне не милых. Пусть моя дочь за хорошим мужем встанет, меня добрым словом за то вспомнит. Аминь!»
«Как пресветлая Богородица покровом землю укрывает, нас всех благословляет на счастье, так и тебя пусть Богородица благословит, пусть мужчиной добрым и преданным наградит».
«Пила эту воду славная Богородица, изопьет же ее и девица бесприданная. За женихом-ребятам больше не бегать, не ходить, а сидеть дома, детей качать, пироги печь, мужа уважать».
Заговоры на Покрова — традиционный способ изменить свою судьбу, изменить ход жизни в нужную колею. Православная церковь не одобряет проведение народных обрядов в дни религиозных праздников, считает их проявлением язычества и неверия в Бога.
Несмотря на это, украинцы традиционно прибегают к оккультным методам поиска жениха, любовных приворотов, заговаривают вещи и еду любимого. Еще один распространенный метод узнать, кто будет суженый и когда состоится свадьба, — гадания на Покров.