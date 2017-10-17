Заглянул в гости к соседу и просто онемел! Ремонт этой квартиры в хрущевке меня убил! (фото)
2017-10-16 20:55
Заглянул в гости к соседу и просто онемел! Ремонт этой квартиры в хрущевке меня убил! (фото)
Современные типовые квартиры не отличаются большим количеством свободного пространства. На нескольких десятках квадратных метров нужно не только разместить мебель, но и большое количество бытовой и мультимедийной техники.
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На нескольких десятках квадратных метров нужно не только разместить мебель, но и большое количество бытовой и мультимедийной техники. Но даже в квартире с маленькой площадью можно сделать шикарный и уютный дизайн, если подойти к этому делу с умом, передает Rus.Media.
Интерьер этой двухкомнатной хрущевки сделан в стиле прованс. Этот стиль удивителен своей гармоничностью и легкостью, он идеален для тех, кто хочет окунуться в атмосферу спокойствия и комфорта, простого, но одновременно с этим изысканный. Прованс сегодня приобретает все большую популярность, особенно среди утонченных натур, которые ценят спокойствие в своем дизайне, а не вопиющую вульгарную роскошь.
В интерьере преобладают белый цвет и светлые оттенки, а также приглушенные, неяркие краски. Планировка хрущевки включает кухню со столовой, гостиную, спальню и совмещенный санузел.
Интерьер гостиной
Для прованского стиля характерны фактурность, иногда нарочито небрежная штукатурка. В гостиной белые кирпичные стены добавляют свежести и чистоты помещения, а грубый кирпич удачно контрастирует с уютным мягким диваном спокойного серого цвета, который дополняется цветочными подушками, разбавляющими монотонность дивана и вносят яркий элемент. Из мебели также присутствует комод с телевизором, столик с большой белой скатертью и белая узкая тумба, выполняет важную функцию зонирования.
Потолок также помогает разделить зону обеда и отдыха. Подсвеченные контуры прямоугольных фигур визуально разграничивают пространство.
Рабочее место оборудовано у окна, в самой светлой части комнаты, так как дневной свет наиболее благоприятен для глаз во время работы. На стене в этой части гостиной располагаются красивые бежевые обои с причудливым узором. Данное отличие от основной обработки стен позволяет выделить рабочую зону и сделать ее более уютной.
Визуально помещение кажется просторнее. Этот эффект достигается благодаря зеркала на всю стену.
Интерьер кухни и столовой
Кухонный гарнитур цвета слоновой кости, очень нежный, сдержанный. Он отлично сочетается с яркой узорчатой плиткой, которая дополняет его светлый оттенок буйством красок. Несмотря на это, плитка не выглядит нелепо, ее цвета приглушенные, мягкие с эффектом выцветания.
Холодильник медно-розового цвета создает удачное сочетание с настенной плиткой, довершая цветовое решение кухни.
Для большей освещенности места приготовления используется подвес с овальным отражателем на потолке, который находится под незначительным уклоном. Небольшая площадь кухни успешно обыграна компактным размещением обеденного стола, встроенного в стену.
Интерьер спальни
Дизайн спальни выполнен в характерном для стиля прованс слегка деревенском стиле. Речь идет о селах юга Франции, откуда этот стиль и берет свое начало. Именно там зародилась любовь к деревенской простоты и легкости, когда люди, уставшие от городской суеты и загруженности, стремились найти приют в тихом и спокойном месте наедине с природой.
Деревянный потолок с балками как нельзя лучше отражает деревенский уют, которого так не хватает порой в многоквартирных домах крупных городов. Еще больший комфорт этой спальне придают очень теплый цвет стен из осенне-лиственным мотивом и мягкий подоконник, на котором можно уютно расположиться и смотреть в окно.
Большая двуспальная кровать со светлым постельным бельем и цветочными нашивками на подушках – еще одна важная деталь стиля спальни.
Освещение регулируется бежевыми римскими шторами днем и красивыми фигурными лампами вечером.
Интерьер санузла
В интерьере ванной реализовано очень необычное и смелое сочетание трех видов плитки: маленькая на раковине, большая цветная плитка на ванной и нижней части стен по периметру, и кремово-бежевая плитка – на верхней.
Такое решение позволило сделать ванную комнату визуально теплой, а яркая плитка – скучной, но одновременно с этим простой.