Загадка Канделябра Паракаса (или Андский Канделябр) – гигантский трезубец (фото)
2017-09-24 12:47
Загадка Канделябра Паракаса (или Андский Канделябр) – гигантский трезубец (фото)
Как бы ни бились исследователи, некоторые явления так и остались неразрешимыми загадками.
Наши предки оставили после себя великое множество материальных следов, но не каждому из них удается найти объяснение, передает Rus.Media. Как бы ни бились исследователи, некоторые явления так и остались неразрешимыми загадками.
Вот один из примеров …
Геоглифы – это гигантские изображения, нанесенные на поверхность Земли. Вероятно, самым известным из геоглифы есть линии в пустыне Наска (Линии Наски). Однако всего в двухстах километрах от плато Наска можно увидеть еще более загадочный пример геогліфа.
Канделябр Паракаса (или Андский Канделябр) – гигантский трезубец, нарисованный на поверхности прибрежной скалы в бухте Писко, размером около 180 метров. Несмотря на близкое соседство с Линиями Наска, этот геогліф скорее всего не был создан народом Наска. Древняя гончарная мастерская, обнаруженная неподалеку, относится к периоду около 200 года до нашей эры, указывает на то, что вероятно авторство принадлежит культуре Паракас.
Некоторые признаки свидетельствуют о религиозный характер геогліфа, кроме того, местные жители считают его элементом культа божества Виракоч, древнего бога-творца. Другие источники предполагают более практическое назначение трезубца. Канделябр врезан в стену холма. Угол наклона и гигантский размер означают, что он был виден с огромной дистанции, около 20 километров от берега. Это убедило некоторых исследователей в том, что он использовался как своего рода маяком для мореплавателей.
Пустыня Наска, огромный участок земли, буквально испещренный огромными фигурами, вырезанными на поверхности земли. Множество ученых, и ныне не могут прийти к единому мнению, какой смысл несут в себе вырезанные изображения колоссальных размеров. Кто их нанес на поверхности Земли, и для чего.
Как считали ученые, точно выверенные прямые линии, треугольники и трапеции, — выполнила в перуанской пустыне локальная индейская культура, существовавшая в древности. Она же нарисовала в этих местах фигуры обезьян и пауков, медведя и птицы, и “Канделябр Паракаса” — и все это огромных размеров, когда увидеть и понять, что изображено можно рассмотреть только с высоты.
Как считает английский астроном Д. Хокинс, который занимался изучением рисунки в пустыне Наска, — на их выполнения древние индийцы должны были потратить около 100 тысяч человеко-лет. Вызывает интерес и другое, проделана огромная работа, на поверхности планеты написаны огромные по размеру рисунки,-однако в легендах индейцев, о столь масштабных и трудоемких работах не упоминается, молчат об этом и испанские хроники.,
Предположений о происхождении древних артефактов множество, и со временем одни из них так и остаются легендой.
Если посмотреть на Андский Трезубец на карте Google Maps, то в это верится с трудом — Канделябр Паракаса указывает с севера на юг, лишь немного отклоняясь на восток в сторону Наска, но этого отклонения маловато… В GoogleMaps используется проекции Меркартора на сферу. Но, даже с учетом этих искажений, которые у экватора и так небольшие, как-то не получается увидеть, что канделябр указывает на Наска…
Считается, что Канделябр Паракаса был создан представителями Паракасской археологической культуры, потомком которой является культура Наска.