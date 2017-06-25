Зафиксирован рекорд не для слабонервных (Фото)

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Состоялся самый массовый одновременный спуск на троллеи при помощи креплений за кожу спины.

«Людям со слабыми нервами не смотреть!» — написала на своей странице в Facebook Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Рекорд установлен на Рекордном Троллей-Фесте.

«Только на этих крюках Павел Клец, Maria Hafitsa-Klets и их друзья спустились по самому длинному троллею в Буковеле», — сообщила Лана Ветрова.

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