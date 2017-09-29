Задержанный в аннексированном Крыму военный раньше служил в ВСУ – Генштаб
2017-09-29 13:23
Задержанный в аннексированном Крыму военный раньше служил в ВСУ – Генштаб
В 2014 году военный изменил присяге и перешел на службу в РФ.
Задержанный в аннексированном Крыму военный ранее служил в Вооруженных силах Украины, передает Rus.Media.
Об этом в Facebook сообщил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
“Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м изменил присяге и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержанный ФСБ”, – написал он.
Кроме того, Селезнев добавил, что задержанному в РФ сейчас грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
“Я сомневаюсь, что Дима действовал в Крыму под глубоким прикрытием, потому что является специалистом по “погружению” в других сферах. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Выводы делает сами. Бог, он такой, все видит”, – говорится в сообщении.