Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
2017-10-14 17:55
Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
Каждая американка мечтает попасть в команду средней школы, колледжа, а затем и профессионального клуба.
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Чирлідінг в США имеет давнюю историю, однако в последние годы танцовщицы занимают все более прочные позиции на баскетбольных, волейбольных и хоккейных матчах, передает Rus.Media .
Как устроен мир американских групп поддержки
В США чирлідінг — это культ. Каждая американка мечтает попасть в команду средней школы, колледжа, а затем и профессионального клуба. Группы поддержки связанные со спортом как талисманы команды и лавки с хот-догами.
В 1948 году была основана Национальная ассоциация чирлідінга. В это же время появилась фирма по производству одежды для девушек из группы поддержки. Тогда захват чирлідингом стало повсеместным — то есть основным триггером для создания индустрии стал бизнес-план.
Мировую известность чирлідінг получил только в 1956 году, когда появились помпоны американских танцовщиц. Тогда же в моду вошла поддержка профессиональных футбольных клубов.
Революцию в начале 70-х произвел клуб «Даллас Ковбойс»: их группа поддержки отказались от классической акробатики на пользу зажигательных танцев. Все, что мы видим в перерывах спортивных мероприятий сегодня, было изобретено три с лишним десятилетия назад в США.
Дрим Тим
Несмотря на богатую историю чирлідинга, профессиональные танцовщицы в Национальной футбольной лиге (НФЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на сегодняшний день зарабатывают от 75 до 150 долларов за игру. Для сравнения: американские официантки получают 7-12 долларов в час.
Однако женщины не сидят сложа руки и уже начали борьбу за свои права. В апреле 2017 года баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» проиграл судебный процесс бывшей чирлідерше Лорен Херингтон — суд постановил выплатить ей денежную компенсацию за невыполнения командой закона о трудовых нормах. Истица утверждала, что в среднем танцовщицы тратили 30-40 часов в неделю на репетиции, тренировки, благотворительные мероприятия и выступления на играх. По ее словам, несмотря на это, их зарплата составляла лишь 65 долларов за игру и 30-50 долларов — за специальные мероприятия. С общим количеством отработанного времени получалось около четырех долларов в час.
В НФЛ девушки из групп поддержки тоже начали судебные разбирательства, выражая недовольство условиями труда и размерами заработной платы. Чирлідерши команды «Окленд Рэйдерс» отсудили 1,25 миллиона долларов, доказав, что их часовая зарплата в пять раз ниже минимальной.
Судебные иски в конце концов привели к тому, что некоторые клубы гарантировали девушками повышения оклада, однако заработок самых высокооплачиваемых чирлидерш, как и раньше, ниже рыночного минимума, поэтому девушки продолжают борьбу за улучшение условий жизни. Их главный аргумент — они неотъемлемая часть НБА и НФЛ, они обеспечивают интертеймент и брендинг, поэтому и зарплата у них должна быть соответствующей.
Американские богини
Руководство НФЛ и НБА занимают позицию, согласно которой групис (так называют участниц группы поддержки) — это не наемные работники, а независимые подрядчики. Итак, клубы не обязаны выплачивать им зарплату согласно фиксированным минимумом.
Однако в 1995 году группа поддержки клуба «Баффало Брейвс» выиграла иск против клуба: суд постановил квалифицировать девушек как сотрудниц команды. Впоследствии танцовщицы создали первый в истории профсоюз чирлидерш.
В 2015 году штат Калифорния принял закон, согласно которому профессиональные чирлидерши должны рассматриваться как сотрудники клуба. Это гарантирует групп поддержки «Голден Стейт Уорриорс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» зарплату не меньше девяти долларов в час.
Добейся успеха
Клубы рассчитывают на любовь чирлидерш к танцам и безвозмездное служение спортсменам. Но ни один человек не работает за спасибо, из любви к профессии. Тем более в спорте, особенно в Америке, крутятся бешеные деньги. Минимальная зарплата новичка НБА составляет 815 тысяч долларов в год; 465 тысяч в год — зарплата игрока-первогодки в НФЛ. Эти зарплаты позволяют каждому атлету комфортно жить, при этом занимаясь тем, что он любит.
Однако этот принцип не распространяется на группы поддержки. Чирлідерши «Нью-Йорк Никс», заполняют рекламные паузы зажигательными танцами и получают нагрузку больше, чем некоторые игроки запаса, работают практически за копейки. Их гонорар за одно выступление составляет менее 200 долларов, они выполняют множество опасных трюков, но при этом даже не имеют страховки.
«Сначала ты готова натягивать шорты, обнажающие едва ли не половину задницы, из любви к танцам. В начале карьеры энтузиазм и жажда славы отодвигают все остальное на второй план. Но уже к окончанию первого сезона твоя жизнь превращается в ад», — заявила одна из чирлидерш «Никс».