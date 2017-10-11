Забеременеть поможет… мороженое
Американские исследователи обнаружили, что женщины, которые употребляют обезжиренные молочные продукты, вдвое чаще страдают от проблем с фертильностью, связанных с менструальным циклом.
Так, около четверти женщин, которые не могут забеременеть, страдают от проблем с овуляцией, главными симптомами которых является прекращение месячных или нерегулярные месячные. Исследователи обнаружили, что женщины, которые едят мороженое, по крайней мере, дважды в неделю, на 40% реже испытывают проблемы с зачатием из-за нарушения менструального цикла, в сравнении с теми женщинами, которые едят мороженое реже одного раза в неделю.
Также оказалось, что чем больше участники эксперимента употребляли молочных продуктов с высоким содержанием жиров, тем с большей вероятностью они могли зачать ребенка, сообщает newsyou.info.
Поэтому доктор Хорхе Чаваррі из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США) рекомендует женщинам, планирующим завести ребенка, сменить диету.
Он говорит: “Они должны перейти с молочных продуктов с низким содержанием жира молочные продукты с высокой жирностью, например, заменить обезжиренное молоко в своем рационе на цельное, а вместо йогурта есть мороженое”.
Причины большинства проблем с овуляцией, ведущих к так называемому женскому ановуляційного бесплодие, пока неизвестны. Однако они часто бывают связаны с нарушениями режима питания, гормональным дисбалансом, избыточными физическими упражнениями, дисфункцией щитовидной железы и резистентностью к инсулину.
Доктор Чаваррі считает, что связь между молочными продуктами с высоким содержанием жира и фертильностью, вероятно, объясняется изменениями гормонального баланса при употреблении разных продуктов питания.