За упокой души Митрополита Иринея состоялась Всенощная
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
24 сентября по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия временно управляющий Нежинской епархией Высокопреосвященнейший Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий возглавил служение всенощного бдения за упокой души новопреставленного Митрополита Нежинского и Прилуцкого Иринея.
Об этом сообщает Нежинская епархия.
Его Высокопреосвященству сослужили Архиепископ Штутгартский Агапит и Епископ Золотоношський Иоанн и многочисленное духовенство.
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