За упокой души Митрополита Иринея состоялась Всенощная

magictr | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

24 сентября по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия временно управляющий Нежинской епархией Высокопреосвященнейший Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий возглавил служение всенощного бдения за упокой души новопреставленного Митрополита Нежинского и Прилуцкого Иринея.

Об этом сообщает Нежинская епархия.

Его Высокопреосвященству сослужили Архиепископ Штутгартский Агапит и Епископ Золотоношський Иоанн и многочисленное духовенство.

 

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