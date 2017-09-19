За украденные велосипеды – под стражу
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жителю одного из районов, который на протяжении июля-августа текущего года занимался кражами велосипедов в Черниговском районе, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: Черниговская местная прокуратура
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