За украденные велосипеды – под стражу

magictr | 19.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Жителю одного из районов, который на протяжении июля-августа текущего года занимался кражами велосипедов в Черниговском районе, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: Черниговская местная прокуратура

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