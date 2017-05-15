За убитых коров крестьянам выплатили компенсацию
15.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в с. Припутни Ичнянского района за неблагоприятной погоды оборвался провод. В этот момент именно здесь пастухи гнали стадо коров. Четыре коровы были убиты электрическим током, остальные пастухи успели отогнать на безопасное расстояние. Никто из людей не пострадал. Сейчас стало известно, что владельцам пострадавших коров Ичнянский РЭС возместил убытки, а скот забрали на мясокомбинат. Но проблема аварийных электропередач все же остается, сообщают жители села.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым