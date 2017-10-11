За толстяками теперь будут следить
Во всех отделениях больниц США организуют палаты для пациентов с избыточным весом — с прочным оборудованием больших габаритов.
Количество больных, имеющих ожирение, в американских клиниках превышает 15 — 20%. Прогнозируя развитие тенденции в будущем, большинство медицинских учреждений переоборудуют палаты, чтобы в них можно было ухаживать и пациентов с весом более 230 килограммов. Кровати, шкафчики, душевые должны быть такие, чтобы ими было удобно пользоваться и очень тучным людям. Интересно, что кровати оборудованы электронными весами, что определяет массу тела больного.
В городах США и Великобритании в последние годы появились специальные автомобили скорой помощи, которые называются “obesity ambulance” (скорая помощь для больных с ожирением). В них можно перевозить или четверо больных с обычными габаритами, или одного пациента весом до 450 килограммов. А вот медицинская авиация в
Великобритании не берет на борт пациентов, которые весят более 136 килограммов.